Quando tolgono il Green Pass in Italia? La posizione del Governo

Quando tolgono il Green Pass in Italia? È questa la domanda che si pongono molti italiani, che non condividono la scelta di rendere la Certificazione Verde obbligatoria per svolgere alcune attività.

La domanda nasce probabilmente anche dalle ultime notizie legate all’attualità: in Danimarca, per esempio, è stato di recente abolito l’obbligo del Green Pass per entrare in musei e ristoranti. Secondo il ministro della Salute danese, la situazione è sotto controllo: il 73-75% della popolazione ha infatti avuto le due dosi di vaccini.

Situazione Green Pass in Italia

Secondo l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Quando avremo vaccinato il 90% della popolazione non saranno necessarie limitazioni, chiusure e green pass”. Lo ha dichiarato al Messaggero, specificando che: “Il Lazio ha superato quota 78% degli over 12 vaccinati, ed entro la fine di settembre arriveremo all’85%, ha aggiunto. Raggiunto il 90% sarà giusto seguire il modello Danimarca e tornare alla vita normale”.

La posizione del Governo

Il Governo italiano si è rivelato più cauto rispetto alle dichiarazioni di Alessio D’Amato. Franco Locatelli, coordinatore del Cts, ha affermato che: “Con l’obiettivo 90% della popolazione (nazionale) immunizzata potremo pensare a riaprire tutto, a eliminare le limitazioni”.

L’obiettivo è dunque raggiungere il 90% dei vaccinati perché “più riusciamo a vaccinare, più riusciamo a riaprire”. Ma non c’è ancora una data per l’eliminazione della Certificazione Verde. Su questo punto, il Governo rallenta e Locatelli precisa che il Green Pass è un modo per incentivare la vaccinazione e per monitorare la salute pubblica.

Green pass obbligatorio per PA e privati

L’eliminazione del Green Pass, al momento, sembra una possibilità remota. Il Governo sta infatti pensando di estendere l’obbligo della Certificazione Verde ai dipendenti della Pubblica amministrazione e ai privati. Sembra, invece, sempre più certa l’estensione al personale scolastico e universitario.