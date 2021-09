Catania, vaccini Covid in un altro centro commerciale: le date dell’iniziativa

In Sicilia è possibile raggiungere i centri commerciali anche per ricevere il vaccino Covid-19: in un altro, in provincia di Catania, si allestisce un punto di vaccinazione.

In Sicilia parte della popolazione non è ancora vaccinata contro il Coronavirus. Per tale ragione, non si arrestano le iniziative volute dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute: tra queste, spiccano per certo le vaccinazioni presso i centri commerciali dell’Isola.

Chi abita in provincia di Catania, per esempio, questo weekend potrà recarsi al centro commerciale “Centro Sicilia” (a Misterbianco) per ricevere la propria dose. Si precisa che non occorrerà alcuna prenotazione.

Nello specifico, secondo quanto indicato anche sulla pagina Facebook del centro commerciale, l’iniziativa si terrà sabato 11 e domenica 12 settembre, dalle ore 10 alle ore 20. All’interno della galleria commerciale verrà allestito un punto vaccinazione dove si effettuerà l’anamnesi ed in cui i medici della struttura commissariale per l’emergenza Covid somministreranno i vaccini. Qui si consentire anche l’attesa post vaccino.