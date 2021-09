TFA Sostegno 2021, il calendario delle prove scritte a Unict

L'Università di Catania pubblica il numero di domande pervenute per ordine di scuola e le date degli scritti per singolo corso.

L’Università di Catania ha da poco pubblicato il calendario delle prove scritte per i test di ammissione ai corsi del TFA Sostegno 2021, nonché il numero di domande pervenute.

Per quanto riguarda i test preselettivi, Unict informa i candidati che le prove non si terranno per gli ordini di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in quanto il numero di domande è inferiore al doppio dei posti disponibili.

Date e sede di svolgimento dei test preselettivi per l’ammissione ai corsi di TFA Sostegno per la scuola secondaria di 2° grado saranno resi noti in seguito.

TFA Sostegno 2021: il calendario delle prove scritte a Catania

Le prove scritte si svolgeranno nei seguenti giorni. Le sedi, invece, saranno precisate con un avviso successivo: