WhatsApp, arrivano le reazioni ai messaggi come su Facebook

Le novità tecnologiche non si arrestano e l'app di messagistica più usata in Italia, torna ad arricchirsi con altre novità, per una comunicazione più rapida imitando Facebook.

Dopo i messaggi vocali velocizzati fino a 2x, confermate le voci sui nuovi aggiornamenti riguardanti l’applicazione di messaggistica più usata in Italia, Whatsapp. A quanto pare l’applicazione, a breve, prevedrà, così come già da tempo su Messenger, l’uso delle reactions. La news è stata data da un famoso sito web attraverso i social.

Il tweet

I rumors sono stati confermati da un tweet postato dal sito WABetaiInfo, un portale informativo specializzato in news e aggiornamenti dal mondo WhatsApp. Nel tweet del 4 settembre è visibile uno screenshot che riprende un messaggio in cui si invita l’utente ad aggiornare l’applicazione per poter visualizzare la reazione che l’altra persona ha utilizzato.

Le reactions

Come si può già vedere dal tweet, le reactions per i messaggi ricevuti non saranno limitate come quelle di messenger ma si potranno utilizzare tutte le emoji disponibili in piattaforma senza particolari limitazioni di tempo. Queste sarà possibile utilizzarle anche nei gruppi e pare che le reazioni non saranno anonime. Tutti gli utenti potranno infatti vedere chi ha reagito a un messaggio specifico e in che modo.

Altre novità

Con pochi clic sarà possibile far scomparire i nuovi messaggi di chat e gruppi a una settimana dall’invio e dai primi giorni di agosto l’applicazione ha iniziato il rilascio della funzionalità: “View Once” che permette di distruggere i messaggi non appena vengono letti.