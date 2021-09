Catania, edizione solidale di Ursino Buskers: date e info sugli spettacoli

Torna finalmente il Festival internazionale di arti di strada di Catania: ecco tutte le informazioni utili su questa edizione solidale

Ursino Buskers è il Festival Internazionale di Arti di Strada di Catania che dal 2014, ogni settembre, ospita centinaia di artisti di strada provenienti da tutto il mondo per un evento gratuito nella città di Catania.

Ursino Buskers quest’anno si reinventa. Da giorno 8 al 19 settembre, il Festival Internazionale di arti di strada di Catania organizzerà 4 spettacoli gratuiti, in favore alla salvaguardia delle donne e dei bambini in Afghanistan, attraverso l’azione della Fondazione Pangea Onlus, e alla difesa e tutela delle donne contro la violenza, tramite in centro antiviolenza Thamaia. Si potrà donare secondo le proprie possibilità, conservando l’attestazione di versamento su una o entrambe le campagne: questa andrà mostrata, insieme al biglietto gratuito (che va acquistato online), all’ingresso degli spettacoli.

Gli spettacoli saranno i seguenti:

mercoledì 8 settembre 2021: presso la Corte del Castello Ursino, “Hot Shots” – Circo Contemporaneo e Acrobatica aerea della Compagnia Circo Ramingo;

lunedì 13 settembre 2021: presso la Corte del Castello Ursino, spettacolo di Circo e Teatro Contemporaneo di Il Giorgioliere;

martedì 14 settembre 2021: presso Corte del Castello Ursino Gran Cabaret Ursino Buskers – artisti di strada riuniti per le donne afgane;

artisti di strada riuniti per le donne afgane; domenica 19 settembre 2021: presso Rimessa AMT R1 (Via Plebiscito 747) presso il Pop Up Market Sicily “Di pezza” – Spettacolo di Circo Contemporaneo e Acrobatica aerea della Compagnia Red one duo.

Si ricorda che i posti sono limitati e che è richiesto il Green pass sia per bambini sopra i 12 anni che per gli adulti.