Stasera in Tv: in onda”Kill Bill-Volume 2″ e “Il generale Dalla Chiesa”

Ecco il primo venerdì di settembre, la redazione di LiveUnict vi consiglia dei film e delle fiction da vedere stasera in tv.

Al posto tuo [Rai 1, ore 21:25]: Luca è un uomo davvero affascinante, single per scelta ed ha grande successo con le donne, il suo collega Rocco è sposato ed ha tre figli. I due hanno in comune il lavoro, sono due direttori creativi che si sfideranno per conquistare l’unico posto di responsabile in una nuova società. L’azienda per scegliere il miglior candidato, propone uno scambio di vite.

Blade Trinity [Italia 2, ore 21:15]: Terzo capitolo dedicato al personaggio dei fumetti Marvel, Blade dovrà affrontare il primo vampiro, Dracula. Blade avrà l’appoggio del suo amico Abraham Whistle e di sua figlia Abigail.

Kill Bill-Volume 2 [Paramount channel, ore 21:10]: Secondo capitolo della nota sagra di Quentin Tarantino, la sposa vuole compiere la sua vendetta uccide Vernita Green e O-Ren Ishii e lascia per ultimo Bill. La situazione cambia quando la sposa scopre che sua figlia non è morta dopo il massacro alla chiesa.

Il generale Dalla Chiesa [Canale 5, ore 21:21]: La fiction racconta la vita del Generale Dalla Chiesa, famoso per aver combattuto contro la mafia negli anni ’60, ha combattuto contro le brigate rosse nel nord Italia, tornato in Sicilia ed abbandonato dallo Stato è stato ucciso il 3 settembre 1982