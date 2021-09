Stasera in Tv: in onda “Qualificazioni Mondiali 2022: Italia Vs Bulgaria”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera in televisione. Di seguito la programmazione di giovedì 2 settembre.

Calcio – Qualificazioni Mondiali 2022: Italia Vs Bulgaria [Rai 1, ore 20:30]: Calcio Nazionale: Qualificazioni Coppa del Mondo 2022 Italia – Bulgaria. Gruppo C Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Aenne Burda – La donna del miracolo economico [Italia 1, ore 21:20]: Offenburg, 1949. Quando Aenne scopre il tradimento del marito, ricco professionista e padre dei suoi tre figli, il bigottismo della Germania del dopoguerra le impone di non lasciarlo. Infatti, è in quel momento che Aenne decide di realizzare un suo vecchio sogno: ideare una rivista di moda con cartamodelli, grazie ai quali le donne possano confezionare abiti a casa loro. La vita di Aenne da quel momento prende una piega inaspettata: il suo lavoro la porta in giro per il mondo, e raccoglie ovunque successi professionali. Anche la sua vita sentimentale rifiorisce: si innamora, ricambiata, di un italiano. Ma poco dopo Franz, suo marito, che nel frattempo ha lasciato la sua amante, la riporta a casa, instaurando un rapporto coniugale basato sul mutuo rispetto e sul quieto vivere.

Scent o f Woman [La 7, ore 21:15]: Charlie Simms è uno studente di umili origini di una scuola esclusiva del New England. Per raggranellare qualche soldo e andare a trovare la sua famiglia, accetta un lavoro temporaneo come accompagnatore di un colonnello cieco in pensione.

Piccolo grande amore [Cine 34, ore 21:00]: Di fronte al matrimonio arrangiato dal padre, per evitare una catastrofe finanziaria, la figlia del principe di un piccolo stato fugge in Sardegna e per nascondersi fa la cameriera. Sulle spiagge della Sardegna incontra Marco, maestro di windsurf.