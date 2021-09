Quando inizia la scuola e vacanze previste: il calendario 2021/22

Con l'entrata del mese di settembre, inizia anche la scuola. Sono già stati resi noti i giorni di vacanza previsti durante l'intero anno scolastico.

A pochi giorni dall’inizio ufficiale della scuola, previsto per il 16 settembre, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Roberto Lagalla, tramite decreto, stabilisce il nuovo calendario scolastico 2021/22, valido per tutti gli istituti di ogni ordine e grado dell’Isola.

I giorni della didattica saranno 207, oppure 206 solo nel caso in cui ricorra la festa del Santo Patrono di ogni singola città. Nel dettaglio, tutti i giorni festivi previsti durante il periodo scolastico che si concluderà il 10 giugno 2022, ad eccezione della scuola dell’infanzia il cui termine delle attività didattiche è fissato per il 30 giugno 2022.

Le vacanze scolastiche sono state così suddivise:

Festa di Ognissanti , lunedì 1 novembre 2021;

, lunedì 1 novembre 2021; Vacanze natalizie , dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;

, dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; Vacanze di Pasqua, dal 14 al 19 aprile 2022;

dal 14 al 19 aprile 2022; Festa della liberazione , lunedì 25 aprile 2022;

, lunedì 25 aprile 2022; Festa della Repubblica, giovedì 2 giugno 2022.

Per il 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, non è prevista vacanza, ma sarà una giornata dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana, insieme all’approfondimento di tematiche relative all’autonomia, la storia e l’identità regionale.

Inoltre, la Regione precisa che le istituzioni scolastiche potranno stabilire l’ulteriore sospensione delle lezioni, per un massimo di tre giorni.