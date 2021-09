Meteo Sicilia, nel weekend primi assaggi d’autunno: previsti temporali

Meteo Sicilia: dopo tanta afa, arriva la pioggia: il cambio di rotta dovrebbe giungere nel weekend. Di seguito le previsioni per i prossimi "sorprendenti" giorni.

Meteo Sicilia: nei prossimi giorni i siciliani potrebbero, almeno per qualche ora, dimenticare l’afa che ha contraddistinto quest’estate 2021 e che ha messo a dura prova. Di fatto, nel corso del weekend che sta per giungere, alcune province dell’Isola verranno colpite da rovesci e temporali.

Meteo Sicilia: oggi allerta per rischio incendi ma presto piogge

Risale alle scorse ore la pubblicazione dell’ennesimo avviso della Protezione Civile regionale con cui si indicava per oggi, 1 settembre, rischi incendi in tutta l’Isola: il livello era di preallerta arancione. Lo stesso, in realtà, è previsto per l’intera giornata di domani, 2 settembre.

Tuttavia, nel fine settimane la situazione potrebbe variare. In effetti, secondo quanto riportato da 3bmeteo.com, i siciliani dovrebbero di sole e tempo stabile fino a venerdì. Da sabato, 4 settembre, aumenterà la copertura nuvolosa. Le nuvole, tuttavia, non dovrebbero restare sole: di fatto, soprattutto nelle province di Palermo, Trapani e Messina potrebbero giungere “rovesci e locali forti temporali”. Secondo quanto riportato da Ilmeteo.it, poi, acquazzoni e schiarite si alterneranno anche a Caltanissetta.

Dovrebbe risultare necessario attendere domenica per scorgere qualche miglioramento ma, in ogni caso, non è possibile escludere rovesci (soprattutto lungo la fascia tirrenica).

E per quanto riguarda le temperature? Secondo quanto indicato da Ilmeteo.it, sabato 4 ad Enna il termometro oscillerà tra i 16 ed i 27 gradi mentre ad Agrigento tra i 21 ed il 31 gradi. La temperatura massima, di 35 gradi, è prevista per la provincia di Siracusa. Domenica le temperature massime potrebbero subire un lieve aumento in alcune zone (ad Agrigento sono previsti picchi di 33 gradi) mentre nel Ragusano queste dovrebbero rimanere pressoché stabili (32 gradi).

Meteo Sicilia: la situazione a Catania

Cosa succederà, invece, nel capoluogo etneo? Le previsioni indicano, in particolare per sabato 4, un’alternanza di nubi e sole. Anche in questo caso non è possibile escludere del tutto l’arrivo di acquazzoni.

Continuerà, tuttavia, a sopravvivere il caldo: nel weekend previste temperature massime pari o al di sopra dei 30 gradi.