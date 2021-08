Aeroporto Catania, coppia ruba bagaglio: incastrata da telecamere

Una disavventura a lieto fine quella di un cittadino milanese, derubato del proprio bagaglio: i ladri sono due coniugi siciliani.

Un viaggio a Catania cominciato nel peggiore dei modi: è la disavventura di un cittadino milanese che, giunto allo scalo etneo, l’Aeroporto Internazionale Vincenzo Bellini, è stato derubato del proprio bagaglio. L’oggetto in questione, un borsone griffato, aveva infatti fatto gola ad una coppia di 43enni agrigentini, che non hanno esitato a prenderlo con loro e nasconderlo tra i bagagli.

Dopo aver aspettato a lungo il bagaglio presso la zona dei nastri trasportatori, l’uomo si è recato a denunciarne la scomparsa presso i carabinieri di servizio alla stazione dell’Aeroporto di Catania. Questi ultimi, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza poste nella zona del furto, hanno subito individuato i volti dei due colpevoli, smascherandoli.

Rintracciati dalle forze dell’ordine, la coppia ha giustificato il furto spiegando di essersi appena accorti di avere un bagaglio non loro tra le valige, al quale era stato attentamente tagliata la fascetta adesiva coi dati del proprietario. Quest’ultimo è dunque tornato in possesso dei suoi oggetti personali e del bagaglio, mentre la coppia agrigentina è stata denunciata con l’accusa di furto aggravato in concorso.