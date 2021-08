Coronavirus, in Sicilia 1121 nuovi casi: i contagi a Catania e in altre province

La Sicilia registra ancora dati sul Coronavirus abbastanza preoccupanti: di seguito gli ultimi, estrapolati dal nuovo bollettino del Ministero della Salute.

Ancora oltre mille soggetti positivi al Coronavirus in Sicilia, anche oggi prima per numero di contagi giornalieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, nello specifico, 1.121 nuovi casi (a fronte di 12.565 tamponi processati). Di conseguenza il tasso di positività passa dal 12% di ieri al 9%.

L’ultimo bollettino del Ministero della Salute, inoltre, riporta 20 decessi: secondo quanto indicato dalla Regione, tuttavia, queste vittime risalirebbero tutte ai giorni precedenti. I nuovi guariti, invece, ammontano a 415.

E i ricoveri? Salgono di 25 unità quelli in reparti ordinari (attualmente occupati da 729 soggetti). Inoltre, oggi sono stati occupati 4 posti in più (sempre rispetto a ieri) all’interno delle terapie intensive dell’Isola, che ora contano 88 ricoveri in totale.

Gli attuali positivi sono 24.146, 686 in più rispetto a ieri, ma di questi 23.329 si trovano in isolamento domiciliare.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo: 348 nuovi casi;

Catania: +296;

Siracusa: +133;

Caltanissetta: +103;

Enna: +88;

Ragusa: +80;

Trapani: +67;

Messina: +4;

Agrigento: +2.

E in Italia?

A livello nazionale si registrano 4.168 nuovi casi e 44 nuove vittime.