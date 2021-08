Netflix: le serie TV in uscita a settembre

Settembre è da sempre considerato come il mese dei nuovi inizi, ma quest'anno Netflix ospiterà la fine di due seguitissime serie tv. Non mancheranno, inoltre, le nuove uscite.

A settembre si saluta l’estate, che porta via con sé anche le vacanze. D’altra parte, però, questo mese segna un nuovo inizio: si ricomincia a lavorare o a studiare, ma si ricomincia anche a trascorrere le serate davanti al pc ed in compagnia delle serie TV più amate.

Quest’anno, Netflix, il servizio di streaming che consente di guardare film e serie tv online senza pubblicità, propone grandi novità: scopriamole tutte.

2 settembre: “Q-Force”

Prima tra le novità , un titolo ancora sconosciuto agli appassionati delle serie Netflix: “Q-Force”. La serie debutterà con 10 episodi, tutti incentrati sul mondo Lgbtq+.

La nuova serie avrà come protagonisti delle spie con a capo un ragazzo gay, che a causa del suo orientamento sessuale verrà cacciato dall’American Intelligence Agency, ma che, non perdendosi d’animo, metterà su una squadra di spie appartenenti alla comunità Lgbtq+.

3 settembre: “La casa di carta”

Ebbene sì, il 3 settembre uscirà la quinta ed ultima stagione di una delle serie tv più amate. Con la quinta stagione, la serie tv spagnola che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi, giungerà al termine.

In questa stagione, il piano del Professore verrà messo in atto per l’ultima volta: il Professore, infatti, è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga.

10 settembre: “Lucifer”

Anche la storia di Lucifer si concluderà questo settembre: nei panni di neo-dio, in questa sesta stagione, porterà a termine la sua avventura.

Questa stagione, come rivelato dai creatori della serie, sarà “intima ed emotiva”: di fatto, questa avrebbe subito dei cambiamenti a causa del Covid, ma sarà proprio questo “ostacolo” a renderla unica.

17 settembre: “Sex Education”

Infine, settembre, come già anticipato, non segna solo la fine delle cose belle, anzi, in questo caso ci regala la terza ed attesissima stagione di “Sex Education”.

La nuova stagione avrà inizio con un salto temporale, infatti avrà inizio dal nuovo anno scolastico al liceo Moordale, che sarà diretto dalla nuova preside.