Stasera in TV: in onda “Tutti lo sanno” e “My old Lady”

Stasera in Tv: attori pluripremiati in interessanti film poco conosciuti. Nuovi titoli con attori che ci hanno fatto sognare.

Se questo martedì vi ha sfiancati e non avete voglia di uscire e mettervi in tiro, abbiamo per voi vari consigli televisivi da gustare comodamente dal divano di casa vostra (ci auguriamo disponiate anche di un condizionatore, viste le temperature in continuo aumento). Questo martedì interessanti proposte in televisione che variano dalla commedia al giallo, dalla fantascienza al thriller. Attori stellati in film forse poco conosciuti. Per invogliarvi vi citiamo alcuni di questi attori pluripremiati: Gleen Close, Penelope Cruz, Javier Bardem e l’amatissima Maggie Smith. Non dovrete neanche fare zapping, a seguire il meglio di Stasera in Tv, proposto direttamente dalla redazione Liveunict!

Tutti lo sanno [Rai Movie, 21.10]: Laura (Penelope Cruz) vive in Argentina insieme ai suoi due figli. Quando torna in Spagna in occasione del matrimonio della sorella, un tragico evento riporta a galla antichi rancori e segreti che coinvolgono l’intera famiglia.

My old Lady [Canale 8, 21.30]: Mathias eredita un appartamento a Parigi. Quando arriva nella capitale francese per venderlo, scopre che l’appartamento è ancora occupato da una raffinata signora anziana (Maggie Smith) che potrà viverci fino alla morte.

Crooked house [Rai 3, 21.20]: da un romanzo della regina del giallo, Agatha Christie la storia di morti sospette in una rispettabile famiglia. A morire per primo il patriarca, che sostentava i vari figli che vivevano tutti a sue spese e sotto lo stesso tetto. I sospetti ricadono così su tutti, che dalla morte del capofamiglia avrebbero potuto ricavarne dei benefici economici.

Alien Covenant [Rai 4 21.20]: L’astronave Covenant trasporta migliaia di embrioni in direzione di un pianeta dalle caratteristiche idonee alla colonizzazione da parte degli umani. A causa di un’avaria l’equipaggio è costretto a interrompere il sonno criogenico: una volta svegliatosi, intercetta un segnale radio da un pianeta molto vicino, anch’esso conforme come caratteristiche atmosferiche e precedentemente non individuato.