Covid Sicilia, sfiorati 2.000 casi nel weekend: un comune in “zona alto rischio”

Lieve diminuzione dei nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, ma la tendenza generale resta preoccupante, con l'Isola prima in Italia per numero di contagi. Proprio per questo, Rosolini (SR) è stata dichiarata "zona ad alto rischio" da un'ordinanza del Presidente della Regione.

Ancora tendenza negativa sul fronte contagi in Sicilia. Stando all’ultimo bollettino disponibile rilasciato dal Ministero della Salute, i nuovi contagi sono tornati ieri sotto quota mille: 946 casi e 4 vittime rispetto alla giornata precedente che aveva visto 1.013 nuovi casi. Sono quasi 2.000, quindi, i casi nel weekend. Il calo è imputabile al minor numero di test processati, passati dai 18.614 del 14 agosto agli 8.865 di Ferragosto. Tuttavia, malgrado quasi 10.000 tamponi in meno, i numeri si sono mantenuti alti.

In riferimento ai dati prefestivi, negli ultimi sette giorni i casi sono aumentati del 38,2% ed è aumentata la pressione negli ospedali, con un tasso di occupazione del 14,7%, anche se l’occupazione delle terapie intensive resta stabile.

I casi nelle province

Anche se i tamponi processati nella giornata di ieri sono stati pochi, la Regione Siciliana resta la prima in Italia per numero di nuovi casi positivi e seconda per attuali positivi dopo la Toscana. L’incidenza sale al 10%, giorno 14 agosto si attestava intorno al 5,4% (attualmente è il triplo di quella nazionale).

A livello provinciale il bollettino di ieri registrava:

Palermo: 74.576 (192);

Catania : 64.380 ( 183 );

: 64.380 ( ); Messina: 28.248 (8);

Siracusa: 18.319 (98);

Ragusa: 16.222 (146);

Trapani: 16.066 (108);

Caltanissetta: 15.227 (115);

Agrigento: 14.888 (71);

Enna: 7.545 (25).

Con il totale di 946 nuovi casi, gli attuali positivi in Sicilia sono a quota 18.036, di cui 17.430 in isolamento domiciliare, 538 ricoverati in ospedale con sintomi, 68 ricoverati gravi in Terapia Intensiva con 3 ingressi nelle ultime 24 ore.

Rosolini diventa “zona ad alto rischio”

Proprio in virtù dell’aumento dei contagi e dunque del rischio di nuove zone rosse, dal 14 agosto al 23 agosto è stata istituita la “zona ad alto rischio” a Rosolini, in provincia di Siracusa.

La misura rientra in un pacchetto di norme che mira a limitare il numero dei nuovi casi, che tiene conto dell’obbligo di uso della mascherina all’aperto se in luoghi affollati, divieto di accesso negli uffici pubblici se privi di certificazione verde, obbligo di tampone per partecipare a cerimonie se non si è completato il ciclo vaccinale e tampone obbligatorio anche per chi arriva dagli Stati Uniti.