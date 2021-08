Concerti, Gazzelle raddoppia l’appuntamento di Catania: la nuova data

Chi non è arrivato ad acquistare il biglietto non dovrà rinunciare al concerto di Gazzelle, che sceglie ancora Catania: arriva la seconda data.

Dopo l’entusiasmo con cui è stato salutato l’annuncio del ritorno sui palchi, a grande richiesta il cantautore Flavio Bruno Pardini (meglio conosciuto come Gazzelle) ha arricchito di nuove tappe il proprio tour: sono due, adesso, le date legate a Catania.

A quanto pare, chi non è riuscito ad accaparrasi il biglietto per il concerto catanese del 15 settembre (già sold out) non dovrà attendere il prossimo tour per ascoltare live i successi di Gazzelle. L’artista indie tanto acclamato si esibirà per una seconda volta in Villa Bellini il prossimo 23 settembre.

Le altre tappe del tour estivo

Oltre a Catania, Gazzelle canterà anche: