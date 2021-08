Stasera in TV: in onda “SuperQuark” e “Batman”

Troppo caldo per uscire? La redazione di LiveUnict consiglia alcuni film e documentari da vedere per godersi la serata dal fresco di casa.

SuperQuark- 5a puntata [Rai 1, ore 21:25]: In questa puntata del documentario condotto da Piero Angela si andrà alla scoperta dei primati, dal Brasile all’India.

La nostra seconda vita [Rai 2, ore 21:20]: La vita di Leo cambia quando sua moglie finisce in coma e viene spostata in un centro specializzato. Là, Leo avrà modo di conoscere una donna nelle sue stesse condizioni e al risveglio della moglie nulla sarà come prima.

Un figlio all’improvviso [Rai 3, ore 21:20]: I coniugi Prioux, tornando a casa, scoprono che un giovane di nome Patrick si è trasferito nella loro abitazione, sostenendo di essere loro figlio. L’unico problema, però, è che loro non hanno mai avuto un figlio. Chi sarà quindi Patrick?

Batman – Il ritorno [Mediaset 20, ore 21:04]: A Gotham City è Natale, ma la festa viene rovinata dagli uomini del “Pinguino”. Questa mostruosa creatura vuole impadronirsi della città, ma Batman sconvolge i suoi piani grazie all’aiuto di Catwoman.