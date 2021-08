Green pass, obbligatorio anche per viaggiare in aereo: da quando

In aggiunta alle regole attualmente in vigore, a partire da settembre se ne aggiungeranno altre. Una di queste prevede l'obbligo della certificazione verde per poter viaggiare in aereo.

Da qualche giorno è già in vigore il nuovo Decreto relativo al Green Pass. Attualmente, le certificazione verde è obbligatoria per poter accedere e frequentare tutti i luoghi al chiuso: bar e ristoranti, palestre, piscine, teatri, cinema ed eventi.

A partire da settembre, però, entreranno in vigore le nuove disposizioni approvate con il Decreto del 5 agosto 2021. Una delle più rilevanti è quella dell’obbligatorietà del green pass per tutti coloro che intraprenderanno un viaggio aereo.

Green pass per viaggiare in aereo: da quando?

Dal 1 settembre sarà obbligatorio mostrare il Green Pass anche per viaggiare sugli aerei. Il possesso del green pass sarà verificato prima di salire a bordo.

Inoltre, la certificazione verde sarà richiesta anche per viaggiare sui treni a lunga percorrenza e sulle navi. Nello specifico, il pass sarà obbligatorio per viaggiare su:

navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi quelli che operano i collegamenti nello Stretto di Messina);

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Il Green Pass non sarà, invece, necessario per gli altri mezzi di trasporto come bus cittadini, metropolitane e tram, in cui, ovviamente, dovranno essere osservate le adeguate misure anti-contagio.

Le altre regole dal 1 settembre

Inoltre, a partire da settembre sarà obbligatorio esibire la certificazione verde per gli studenti e per i docenti universitari. Il nuovo anno accademico, infatti, inizierà in presenza. In questi casi, per verificare il possesso del pass saranno fatti controlli a campione.

Anche la scuola ricomincerà in presenza e anche insegnanti e personale Ata dovranno possedere la certificazione.

Green pass: per cosa è attualmente necessario

Attualmente, e fino alle ulteriori regole in vigore da settembre, il green pass è richiesto per: