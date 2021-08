Ministero della Difesa: bando per 2.000 VFP1 nella Marina Militare

Dal Ministro della Difesa, ecco il bando per il concorso VFP1 per la Marina Militare, sono 2000 i posti disponibili.

Ministero della Difesa: è stato pubblicato un bando di concorso valido per il reclutamento di 2000 persone in ferma prefissata per un anno (VFP1) per la Marina Militare.

La domanda di ammissione al bando deve essere presentata entro il 12 agosto 2021, per il primo reclutamento, mentre per il secondo reclutamento entro il 5 febbraio 2022.

I posti messi a bando

I 2000 posti disponibili saranno divisi nella seguente maniera:

1400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti nei relativi settori d’impiego:

– 1090 impiego navale;

– 120 anfibi;

– 60 incursori;

– 30 palombari;

– 40 sommergibilisti;

– 60 componente aeromobili;

– 594 per le varie categorie, specialità, abilitazioni;

– 6 per il settore d’impiego componente aeromobili.

Reclutamento in due blocchi

Il reclutamento è diviso in due blocchi:

I BLOCCO

– 1° incorporamento, previsto a marzo 2022, per i primi 550 classificati nella graduatoria di merito, di cui 400 posti per il CEMM (destinati al settore d’impiego navale) e 150 per le CP;

– 2° incorporamento, previsto a maggio 2022, per i successivi 390 classificati nella graduatoria di merito, di cui 240 posti per il CEMM (destinati al settore d’impiego navale) e 150 per le CP. Inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»;

– 3° incorporamento, previsto a settembre 2022, per 196 concorrenti, di cui 130 posti per il CEMM (destinati ai seguenti settori d’impiego anfibi, incursori, palombari, sommergibilisti) e 66 per le CP (di cui 60 per componente aeromobili e 6 destinati a CP);

– 4° incorporamento, previsto a novembre 2022, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM (destinati al settore anfibi).

Le candidature per il primo blocco devono pervenire entro il 12 agosto 2021.



II BLOCCO

– 1° incorporamento, previsto a settembre 2022 per i primi 304 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 posti per il CEMM e 144 per le CP;

– 2° incorporamento, previsto nel mese di novembre 2022, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 440 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 150 per le CP.

La domanda di ammissione per il secondo blocco deve essere presentata a partire dal 7 gennaio 2022 ed entro il 5 febbraio 2022.

Ministero della Difesa: requisiti per la Marina Militare

Per partecipare al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: