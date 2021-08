Nascondevano droga in un cimitero del Catanese: arresti due uomini

In Sicilia, a Giarre, la droga era nascosta nei loculi: i finanzieri erano stati informati di movimenti sospetti.

Nascondevano oltre 71 chili di droga nei loculi del cimitero. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza con un blitz nato da alcune segnalazioni su movimenti sospetti.

Gli arrestati sono due uomini originari di Acireale: un uomo di 55 anni, che operava come custode del cimitero a titolo di volontario, e un uomo di 43 anni, sorpreso mentre entrava negli uffici del cimitero con due involucri di colore nero contenenti 20 chili di marijuana.

In tutto, i finanzieri hanno trovato oltre 71 chili di droga: 20 chili di marijuana e uno di hashish erano nascosti in un loculo vuoto collocato a circa tre metri di altezza, altri 30 chili in un deposito, 20 chili in possesso del 43enne e, nascosti addosso ai due arrestati, 300 grammi di cocaina.

Per i due uomini è scattato l’arresto in flagranza di reato, convalidato dal giudice per le indagini preliminari.