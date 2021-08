Coronavirus Sicilia, 262 nuovi casi ma crescono i ricoveri: il bollettino

Nuovi contagi, decessi e guariti: di seguito tutti i dati sull'andamento del Coronavirus in Sicilia, estrapolati dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Meno positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri, giornata in cui sono stati indicati 581 contagi. Nelle ultime 24 ore, invece, sono stati registrati 262 nuovi casi (a fronte di 7.718 tamponi processati). Le persone attualmente positive in Sicilia sono 11.349: 10.995 di queste si trovano in isolamento domiciliare.

Le nuove vittime nell’Isola sono 3: con queste ultime, il totale di decessi dall’inizio della pandemia ammonta a 6.050.

Per quanto riguarda i ricoveri, si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva: qui i posti occupati salgono a 34. Nei reparti ordinari, invece, sono presenti 25 soggetti in più rispetto a ieri.

Inoltre, secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino, sono 129 i nuovi guariti.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi suddivisi per provincia:

Palermo: + 75 nuovi casi;

Catania: +40;

Messina: +6;

Siracusa: +35;

Trapani: +13;

Ragusa: 0;

Caltanissetta: +72;

Agrigento: +1;

E in Italia?

Nella Penisola, invece, si registrano 3.190 nuovi casi e 20 vittime.