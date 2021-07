UNICT – Immatricolazione con corsi singoli: domande in scadenza

Poche ore ancora: agli interessati ad iscriversi agli anni successivi al primo, dopo aver conseguito i corsi singoli, resta solamente la giornata di oggi per partecipare al bando UNICT.

Restano poche ore: il bando pubblicato lo scorso 31 maggio dall’Ateneo catanese, relativo all’iscrizione agli anni successivi al primo per coloro che hanno conseguito i corsi singoli, sta per scadere. Gli interessati, infatti, avranno tempo fino alla fine della giornata di oggi, prima che il bando si chiuda definitivamente. Ma quali sono i corsi di laurea interessati dal bando? Sono, in ordine:

L-2 , Biotecnologie;

, Biotecnologie; L-10 , Lettere;

, Lettere; L-11 , Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali;

, Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali; L-12 , Mediazione linguistica e interculturale (sede di Ragusa);

, Mediazione linguistica e interculturale (sede di Ragusa); L-1 , Beni Culturali (sedi di Catania e Siracusa);

, Beni Culturali (sedi di Catania e Siracusa); L-5 , Filosofia;

, Filosofia; L-20 , Scienze e lingue per la comunicazione;

, Scienze e lingue per la comunicazione; L-15 , Scienze del turismo;

, Scienze del turismo; L-19 , Scienze dell’educazione e della formazione;

, Scienze dell’educazione e della formazione; L-22 , Scienze Motorie;

, Scienze Motorie; L-24 , Scienze e tecniche psicologiche;

, Scienze e tecniche psicologiche; L-18 , Economia aziendale;

, Economia aziendale; L-33 , Economia;

, Economia; L-13 , Scienze biologiche;

, Scienze biologiche; L-29 , Scienze farmaceutiche applicate;

, Scienze farmaceutiche applicate; LM – 13 , Farmacia;

, Farmacia; LM – 13, Chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per gli ultimi due corsi magistrali, il bando tiene a precisare che “sono considerati i primi due anni, dal terzo in poi i posti eventualmente liberi verranno messi a disposizione nell’avviso sui trasferimenti, di prossima pubblicazione”.

Ma come iscriversi? Come spiegato nel bando, la richiesta di iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente online, recandosi sul sito del Portale Studenti dell’Ateneo, sulla piattaforma Smart Edu. Una volta cliccato sulla sezione Corsi di studio – concorsi di ammissione e test d’ingresso, vi si troverà l’elenco degli avvisi per i vari dipartimenti, con i corsi di studio relativi.

Gli aspiranti studenti in attesa di iscrizione agli anni successivi al primo, allora, dovranno compilare la richiesta, avendo cura di indicare il corso di laurea prescelto. Una volta chiusosi il bando, si passerà alla verifica dei crediti ottenuti e degli esami sostenuti: si ricordi che per accedere al secondo anno servono 18 CFU, mentre per l’ammissione al terzo anno, ne servono 40.

Alla scadenza del bando, ad ogni modo, gli studenti non dovranno aspettare molto: come spiegato dal bando, entro il prossimo 4 agosto sarà stilato l’elenco degli aventi diritto. Una volta constatata la propria ammissione, non resterà che perfezionare la propria iscrizione, pagando la quota fissa da 156 euro entro e non oltre il prossimo 25 agosto.

Questo è un articolo informativo, per questo vi consigliamo sempre un’attenta lettura del bando e degli allegati in quanto documenti ufficiali.