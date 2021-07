Lavoro Sicilia, dai Comuni ai Consorzi Autostrade: i bandi attivi

Lavoro Sicilia: diverse opportunità lavorative in differenti ambiti. Dalle autostrade ai comuni. Ecco i bandi attivi.

Indetti diversi bandi per Lavoro Sicilia in tutto il territorio a livello comunale e delle Autostrade siciliane. Di seguito i principali bandi attivi.

Lavoro Sicilia: lavorare nei Comuni

Comune di Acate (RG)

Selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, a tempo determinato, full time, di n. 10 agenti di Polizia municipale. È stato pubblicato sul sito del comune di Acate, nella sezione ammistrazione trasparente, Bandi di concorso, il bando di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, full time (36/36), di 10 agenti di Polizia municipale, categoria C, per esigenze stagionali.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata improrogabilmente entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Comune di Alcamo (TP)

Selezione, per titoli, per l’assunzione a tempo determinato pieno e part-time, di 7 assistenti sociali. Il dirigente della Direzione 3 rende noto che è indetta la procedura di selezione pubblica ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/01, per l’assunzione a tempo determinato, pieno e part time di 7 unità nel profilo professionale di assistente sociale categoria D1 – C.C.N.L. funzioni locali nel Distretto socio-sanitario n. 55 (Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta).

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi. L’Avviso integrale e gli allegati sono disponibili nel sito istituzio- nale https://www.comune.alcamo.tp.it alla sezione albo pretorio on line nonché nell’apposita sezione del sito denominata amministrazio- ne trasparente sotto-sezione bandi di concorso.

Comune di Buccheri (SR)

Si rende noto che è indetta selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato. L’avviso è stato integralmente pubblicato nel sito web del comune di Buccheri all’albo pretorio e alla sezione trasparenza bandi di concorso.

Comune di Castel Iudica (CT)

Concorso, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo. Le modalità di partecipazione saranno rese note nel portale internet istituzionale del comune di Castel di Iudica all’indirizzo www.comune.casteldiiudica.ct.it nell’apposita sezione amministra- zione trasparente.

Lavoro Sicilia: Consorzio per le Autostrade siciliane (Messina)