Catania, dimentica cane in auto al sole per oltre sei ore: denunciato

Il padrone si era dimenticato della presenza del cane a bordo, lasciandolo per oltre sei ore chiuso dentro l'auto. Denunciato per abbandono di animali.

Una grave dimenticanza costa cara a un giovane, denunciato dai Carabinieri per abbandono di animali. Il cane era rimasto chiuso in auto per oltre sei ore sotto il sole e solo l’intervento provvidenziale di un passante, che ha chiamato i Carabinieri, è riuscito a salvarlo. L’intervento è avvenuto stamattina in via Luigi Capuana, intorno alle 10:30.

Quando è stato liberato l’animale mostrava già i primi segnali di insofferenza e malessere. Dalla targa dell’auto le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il giovane, che l’ha quindi liberato. Il padrone ha poi dichiarato di essere tornato alle quattro del mattino e di essersi dimenticato della presenza del cane a bordo.