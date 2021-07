Coronavirus Sicilia, a Catania 116 nuovi casi: il bollettino di oggi

Oltre 600 casi ma a fronte di molti tamponi processati: questi ed altri dati legati alla diffusione del Coronavirus in Sicilia.

I nuovi casi di Coronavirus in Sicilia ammontano a 627: è questo il dato principale trapelato dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute. I tamponi processati, tuttavia, sono ben 22.766 tamponi. Di conseguenza, il tasso di positività si attesta al 2,8%.

Inoltre, si contano 6 nuove vittime in Sicilia: un numero consistente se si considera che all’interno dell’intera Penisola oggi si registrano in totale 15 decessi.

Salgono anche i ricoveri in regime ordinario. Nello specifico, si contano 29 soggetti in più in questi reparti (263 in totale). All’interno delle terapie intensive, invece, si registra rispetto a ieri un calo di quattro unità (tenendo in considerazione un nuovo ingresso nel giro delle ultime 24 ore).

I dati per provincia

Ecco i nuovi casi suddivisi per provincia: