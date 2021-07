Stasera in Tv: in onda “A raccontare comincia tu” e “Battivi Live”

Cosa guardare stasera in Tv? Di seguito la programmazione per la serata odierna consigliata dalla redazione di LiveUnict.

A raccontare comincia tu [Rai 3, ore 21:10]: Show in ricordo di Raffaella Carrà. Inizia così, in ognuna delle sei puntate, l’appuntamento inedito con altrettanti “giganti” dei nostri giorni, che con le loro vite straordinarie hanno conquistato la fama e scritto il proprio nome nella storia del cinema, della musica, dello sport, dello spettacolo o di altri mondi d’interesse. Tra ricordi, aneddoti, cadute e successi, sullo schermo prenderà vita un incontro emozionante e di grande complicità, nel corso del quale i telespettatori potranno scoprire l’ospite di turno lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, nell’intimità di un luogo a lui caro, dove si racconterà senza filtri alle telecamere e a Raffaella.

Paolo Borsellino [Italia 1, ore 21:20]: Impegnato nell’indagine sulla mafia palermitana il giudice Paolo Borsellino apprende dal giovane capitano dei carabinieri Basile che il commissario Giuliano era stato ucciso dalla mafia per aver scoperto un giro di soldi sporchi tra la Sicilia e gli Usa e l’imminente alleanza tra la principale famiglia mafiosa palermitana, i Bagarella, e quella corleonese, i Marchese. Prima di aver terminato il resoconto al giudice, Basile viene però assassinato dalla mafia. Sgomento per l’omicidio, Borsellino decide di formare un pool investigativo composto dai giudici Chinnici e Falcone, i giovani commissari Montana, Cassarà, Di Lillo e Guarnotta, con sede in uno scantinato segreto del Palazzo di Giustizia. Mentre le attività investigative del pool portano alla ribalta i nomi dei più importanti notabili del paese e all’arresto di Tommaso Buscetta, la vita privata dei suoi componenti diviene sempre più minacciata dal rischio di attentati.

Asterix alle olimpiadi [Canale 20 Mediaset]: Un ragazzo del villaggio di Asterix è innamorato di Irina, una principessa greca promessa sposa a Bruto, figlio adottivo di Giulio Cesare. Irina per non sposare Bruto dichiara allora che sposerà solo chi vincerà le olimpiadi.

Battiti Live [La5 ore 21:10]: Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.