Vaccino, sottosegretario Costa: “Per i guariti dal Covid unica dose entro 12 mesi”

Si allunga l'attesa per la somministrazione del vaccino per coloro che sono guariti dal Coronavirus: ecco la novità annunciata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Le regole in merito al vaccino per coloro che sono stati colpiti e sono guariti dal Covid-19 dovrebbero presto cambiare. Fino ad oggi, infatti, era prevista un’unica dose entro 6 mesi dalla guarigione. Con nuovo provvedimento che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni, invece, i soggetti che hanno contratto il Covid-19 potranno effettuare un’unica dose di vaccino entro 12 mesi dal primo tampone positivo dopo la malattia.

Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ha precisato che questa decisione è stata presa “sulla base delle nuove evidenze scientifiche” relative alla durata della immunità. Quello che è accaduto con il provvedimento precedente, spiega Costa, è che “molti cittadini che hanno contratto Covid-19 e che facevano una dose di vaccino, avevano poi difficoltà ad ottenere il green pass, e ciò perché in alcune regioni la dose era somministrata magari dopo i sei mesi previsti. Quindi, la piattaforma del sistema non faceva generare il green pass dal momento che l’algoritmo prevedeva la vaccinazione per i guariti entro i sei mesi“.

“Questo“, ha affermato Costa, “è un problema che riguarda già qualche migliaia di cittadini e che ora risolveremo“. Costa ha, comunque, dichiarato che il nuovo provvedimento “verrà adottato in tempi brevi, già probabilmente entro questa settimana“.