Stasera in TV: in onda “Benvenuti al Sud” e “Terminator Salvation”

Come godersi al meglio un mercoledì sera in cui il caldo torna a farsi sentire, se non guardando, nella frescura della propria casa, uno dei film proposti in tv stasera?

Come ti ammazzo il bodyguard [Rai 2, ore 21:20]: divertente action con protagonisti Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds, rispettivamente un sicario infallibile e una guardia del corpo richiestissima. Le loro strade si incroceranno quando dovranno proteggersi a vicenda nella lunga strada verso L’Aia, dove un tribunale li attende per testimoniare contro un barbaro dittatore bielorusso, interpretato dall’intramontabile Gary Oldman;

Sogno di una notte di mezza età [Rai 3, ore 21:20]: commedia francese con protagonista Gérard Depardieu, il quale interpreta un uomo, giunto alla sua crisi di mezza età, comincia a fantasticare sulla fidanzata del suo amico;

Terminator Salvation [Rai 4, ore 21:20]: Christian Bale e Sam Worthington sono i protagonisti di un nuovo capitolo della fortunata saga creata da James Cameron. Gli esseri umani hanno trovato una frequenza che spegne gli androidi intelligenti: Skynet inventa però un nuovo terminator inconsapevole di essere un robot, che perciò riesce ad infiltrarsi senza problemi tra gli uomini, rappresentando un nuovo pericolo;

Benvenuti al Sud [Canale 5, ore 21:21]: un impiegato delle poste milanesi viene trasferito, per punizione, a Castellabate, in provincia di Salerno. Tra divertentissime gag, imparerà a superare i pregiudizi, scoprendo le bellezze del Sud;

Bianca come il latte, rossa come il sangue [Rai Movie, 21:10]: il giovane Leo divide il suo mondo in due colori, rosso come l’amore per Beatrice, bianco come la malattia da cui è affetta la ragazza, la leucemia. Nessuno sembra capirlo, se non il supplente di storia e filosofia, interpretato da Luca Argentero.