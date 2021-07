Zone rosse Sicilia, due nuovi comuni nella lista: il totale sale a sei

Zone rosse Sicilia, la lista dei Comuni off-limits nell'Isola continua a crescere. Il governatore Musumeci ha stabilito altre due zone rosse, ecco quali.

Salgono a sei i comuni in zona rossa in Sicilia: dopo Gela, Piazza Armerina, Mazzarino e Riesi, altre due municipalità si aggiungono alla lista. Si tratta di Caltabellotta, dove un focolaio si è ampliato dopo un banchetto nuziale, e Favara, in entrambi i casi in provincia di Agrigento.

La decisione è stata presa tramite ordinanza regionale dal governatore Musumeci dopo l’incremento dei casi Covid e sentite le Asp provinciali e i sindaci interessati. Il provvedimento entrerà in vigore a partire da giovedì 22 luglio e durerà fino al giovedì successivo, il 29 luglio.

Fino al 21 luglio, salvo proroghe, rimarranno in zona rossa anche i quattro comuni menzionati in precedenza: Gela, Mazzarino e Riesi nel Nisseno e Piazza Armerina in provincia di Enna.