Vaccini e spritz, in Sicilia il primo “Aperivax” è un successo

La combo aperitivo e dose di vaccino funziona e verrà replicata. L'iniziativa spopola tra i giovani ma è un successo anche tra gli ultrasessantenni.

Anche in Sicilia il binomio vaccini e aperitivo si rivela vincente. Si è svolto ieri a Palermo il primo “Aperivax” dell’Isola, in collaborazione con il Nautoscopio, uno dei locali più noti della movida palermitana nella zona portuale.

Tra i primi a vaccinarsi grazie all’iniziativa ci sono stati diversi clienti, ma anche lavoratori e famiglie hanno approfittato della location scelta per l’inoculazione per godersi anche il panorama e la serata: musica in riva al mare per esorcizzare timori e diffidenze.

L’iniziativa è stata un successo anche grazie agli appelli di volti noti palermitani, come Fabrizio Sansone, del duo di attori comici “I Sansoni“, e Cristiano Pasca, autore e conduttore televisivo ed ex inviato delle Iene, che ieri ha ricevuto la sua seconda dose proprio all’Aperivax.

“Siamo contenti di com’è andata, non era facile né scontato ricevere una risposta di questo tipo: è servito a confermare la bontà di questa strategia – afferma all’Ansa il commissario all’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa -. Abbiamo centrato il target cui puntavamo: lavoratori e avventori del locale, la maggior parte sono state prime dosi. Molti i giovani, ma abbiamo vaccinato anche ultrasessantenni: persone che non si erano immunizzate finora e che, probabilmente, non sarebbero venute in un centro vaccinale. Tra queste, anche uno dei parcheggiatori della zona che ha espresso la volontà di immunizzarsi”.

L’iniziativa verrà replicata anche oggi, ancora al Nautoscopio. Il funzionamento è semplice: per vaccinarsi basta scansionare il codice Qr con la scritta “Vaccino” disponibile sui tavoli e compilare la scheda coi propri dati. Dopodiché si riceve la mail di conferma e, in un secondo momento, un’altra mail che annuncia l’arrivo del proprio turno. Quindi basta recarsi al camper dei medici, accanto al locale, e ricevere il vaccino.