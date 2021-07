Catania, un murales firmato “Philadelphia” celebra le famiglie italiane [FOTO]

Anche a Catania arriva il murales firmato Philadelphia in occasione dei 50 anni della marca di formaggio fresco più famosa.

Per celebrare il suo 50esimo compleanno, Philadelphia ha pensato di ripercorrere i momenti che hanno fatto la storia dell’Italia e delle famiglie italiane lasciando un segno in tre città italiane. Le città prescelte sono Milano, Roma e Catania, città scelte in rappresentanza di tutto il nostro Paese.

Il murales della città etnea si trova nel lungomare della stessa e fa un excursus dagli anni ’70 ai nostri giorni, raffigurando il paesaggio e le icone degli anni passati.