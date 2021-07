Catanesi bloccati a Ibiza in viaggio di nozze: lei positiva al Covid

Hanno voluto eseguire un tampone per precauzione prima del rientro in Sicilia, d'accordo con le autorità spagnole: coppia di catanesi bloccati in un covid Hotel di Ibiza

Bloccati in un Covid Hotel di Ibiza dopo il viaggio di nozze. Si tratta di due neo-sposi di Catania, che senza obblighi, ma per precauzione, hanno deciso di effettuare un test prima della partenza, per monitorare le proprie condizioni di salute.

Secondo quanto riporta il quotidiano CataniaToday entrambi erano negativi all’ingresso in Spagna, ma la fortuna non li ha assistiti al momento del rientro, in quanto lei 31 enne è risultata positiva al tampone.

Si trovano, adesso, in un Covid Hotel di Ibiza, in attesa dell’esito negativo del tampone, che faccia da lasciapassare per il ritorno.

Il timore più grande è quello di incorrere in complicazioni dovute alla mala gestione della loro attuale permanenza ad Ibiza e alla situazione spagnola, che è ricca di ricoveri e di casi di variante Delta.