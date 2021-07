Amazon Prime Video: le serie TV in uscita ad agosto

Quali novità riserverà ad agosto Amazon Prime Video? Di seguito, le serie TV in uscita.

Anche ad agosto Amazon Prime Video riserverà al proprio pubblico alternative imperdibili. Sono stati resi noti i titoli delle serie in tv in arrivo, oltre che le date in cui approderanno ufficialmente sulla piattaforma.

Serie TV Amazon Prime Video: calendario e descrizione

Venerdì 6 agosto uscirà “Cruel Summer”. Si tratta di un thriller psicologico che gli appassionati del genere non potranno perdersi. La serie è ambientata nel passato e si svolge nell’arco di tre differenti estati, quelle del 1993, 1994 e del 1995. La trama prenderà piede da un’inconsueta scomparsa.

Il 13 agosto sarà la volta della seconda stagione di “Modern Love”: anche questa volta, ciascun episodio ripercorrerà una vicenda d’amore diversa. Verranno, così, descritte le molteplici sfaccettature di questo complesso sentimento.

Il 20 agosto Amazon Prime Video “accoglierà” “Nove perfetti sconosciuti”, serie thriller tratta dall’omonimo libro di Liane Moriarty. Nove persone si recano in una casa di cura in cui vengono applicati metodi singolari: i protagonisti verranno durament e messi alla prova.

Infine, dal 27 agosto, sarà possibile seguire la dark comedy dal titolo “Kevin Can F**K Himself” e, con questa, il cambiamento del personaggio principale.