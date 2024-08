Meteo Sicilia, le previsioni per quest’ultimo weekend d’agosto: l’anticiclone arriverà al Sud colpendo solo in parte le coste dell’Isola. Si prevedono aumenti di temperatura e cieli soleggiati; l’estate durerà fino alla prima settimana di settembre, successivamente assisteremo ad un cambio netto di condizioni climatiche.

Meteo Sicilia, venerdì 30

Oggi, venerdì 30, la Sicilia sarà prevalentemente soleggiata grazie all’alta pressione, con alcune eccezioni. Il litorale tirrenico vedrà nuvole e deboli piogge al mattino, seguite da schiarite. Nelle zone interne e sul litorale ionico, ci sarà nuvolosità temporanea con deboli piogge nelle ore centrali, ma il tempo migliorerà in serata. Sul litorale meridionale e sull’Appennino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. I venti saranno deboli, e il mare poco mosso. Le temperature continueranno a salire, con valori prossimi ai 28°C nelle zone interne.

Meteo Sicilia, sabato 31

Sabato, la Sicilia sarà dominata da un campo di alta pressione, garantendo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, compresi i litorali tirrenico, ionico, meridionale, l’Appennino e le zone interne. I venti saranno deboli e settentrionali, con il mare che rimarrà poco mosso. Le condizioni meteorologiche saranno stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 23 e i 28 °, con massime nel Messinese e nelle zone del Catanese.

Domenica 1

Domenica, la Sicilia continuerà a beneficiare dell’influenza di un campo di alta pressione, garantendo condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. Sul litorale tirrenico, sull’Appennino e nelle zone interne, il cielo sarà per lo più poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con qualche maggiore variabilità durante le ore centrali della giornata. Sul litorale ionico, si alterneranno nubi sparse e schiarite per l’intero giorno. Il litorale meridionale vedrà cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 23°C e i 27°C, con punte massime fino a 28°C. A Catania, si prevedono 26°C. Il Basso Tirreno sarà da quasi calmo a poco mosso, così come il Canale e il Mare di Sicilia.