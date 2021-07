Stasera in TV: in onda “Grace di Monaco” e “Red Joan”

Cosa guardare stasera in TV, comodamente dal divano di casa tua? Ecco una selezione di alcuni film e programmi in onda stasera.

Top 10 [Rai1, ore 21.25]: In Top Dieci due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità…) tracciando così un preciso identiki t del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

Ambigua ossessione [Rai2, ore 21.20]: La dottoressa Carol Allen si ritrova a casa da sola, dopo che la figlia Lacey è stata ammessa all’Università e decide di affittare una stanza ad una ragazza orfana, non molto stabile, che ha incontrato in ospedale…

Red Joan [Rai3, ore 21.20]: Joan Stanley è una scienziata in pensione, che vive in un sobborgo di Londra e viene improvvisamente arrestata e accusata di alto tradimento nei confronti della Corona. In seguito, interrogata dalle autorità, inizia così a raccontare la storia della sua vita e le ragioni che l’hanno portata a “tradire”.

Maledetto il giorno che t’ho incontrato [Cine34, ore 21.01]: Berardo e Camilla si conoscono del psicanalista, lui è depresso, lei è innamorata del dottore, presto diventano amici. Un viaggio attraverso i rapporti tra uomo e donna. Da non perdere il cameo del mitico Richard Benson.