Stasera in TV: in onda “Stargirl” e “Kate & Leopold”

Lunedì sera a casa e avresti voglia di guardare qualcosa in TV? Ecco una selezione di programmi e di film in onda questa sera.

Stargirl [Rai4, ore 21.23]: Episodio pilota. Prima TV. La studentessa liceale Courtney Whitmore riceve una inaspettata eredità e scopre incredibili poteri, decide così di diventare la capostipite di una nuova generazione di supereroi

Kate & Leopold [Paramount, ore 21.15]: Fine Ottocento. Alla vigilia dell’annuncio delle sue nozze, Leopold duca di Albany è incuriosito da uno strano tipo che lo tampina fin dal mattino. Il nobile lo insegue e precipita con lui in uno strappo temporale che lo conduce nella New York di oggi: qui vivrà la sua insolita avventura con una leggerezza straordinaria che gli permetterà di conquistare il cuore di Kate, graziosa e nevrotica pubblicitaria in carriera.

Mr. Ove [cielo, ore 21.15]: Ove (Rolf Lassgård), un anziano vedovo sempre di malumore, conduce un’esistenza nel segno dell’ordine e della precisione, orchestrando rigidamente la vita di quartiere e alimentando pessimi rapporti di vicinato. L’uomo è inoltre intenzionato a raggiungere al più presto la consorte, ma ogni suo tentativo di togliersi la vita viene interrotto dalla presenza dei nuovi chiassosi vicini. Tuttavia, l’atteggiamento scontroso e intransigente di Ove si ammorbidisce dopo l’incontro con l’iraniana Parvaneh (Bahar Pars), una donna da poco trasferitasi insieme alla famiglia nella casa di fronte alla sua, con la quale nascerà una tenera e inaspettata amicizia, che gli consentirà di aprire il cuore sul proprio passato e riavvicinarsi con affetto alla comunità.

Niente da dichiarare? [Iris, ore 21.00]: Con il trattato di Schengen, l’Europa nel gennaio 1993 ha aperto le frontiere e due doganieri, Ruben (Benot Poelvoorde) e Mathias (Dany Boon), uno di origine belga e uno francese, si trovano loro malgrado a dover lavorare insieme, nella stessa postazione. Tra un controllo e l’altro, i due uomini, che si sono sempre mal tollerati per via delle loro differenze culturali, non perdono l’occasione per schernirsi a vicenda. La situazione tra i due si complica ancora di più quando Ruben scopre che Mathias ha una relazione segreta con sua sorella Julie.

Die Hard – Duri a morire [Mediaset 20, ore 21.04]: John McClane stavolta se la deve vedere con un pazzo criminale di nome Simon che mira alla riserva d’oro di una banca di Wall Street.

