Stasera in TV: in onda “Mr. & Mrs. Smith”

Tanti film in programmazione per questo giovedì sera. Scegliete il vostro preferito tra quelli consigliati dalla redazione di LiveUnict.

The Fast and Furious: Tokyo Drift [Italia Uno, 21:20]: terzo capitolo della saga più amata di sempre. Uno studente con la passione per le auto finisce nei guai a causa di una corsa e la madre, disperata, lo manda in Giappone dal padre. Una volta li, però, si scontrerà con uno della mafia locale campione di corse clandestine.

Mr. & Mrs. Smith [Paramount channel, 21:15]: due spie in incognito si incontrano si innamorano e si sposano nascondendosi a vicende di essere delle spie assassine. Il matrimonio procede felice finché l’uno non scopre la doppia vita dell’altra: lei nasconde i ferri del mestiere in cucina, lui nel garage, di certo una relazione fuori dal comune.

Everest [Iris, 21:00]: la storia racconta della vera spedizione del 1996 sul monte Everest. Al confine tra Cina e Nepal, un gruppo di scalatori affidato alla guida di Rob Hall si accinge a scalare l’Everest. Un altro gruppo, formato dall’alpinista Scott Fischer, si trova nello stesso luogo per una spedizione turistica.

The Constant Gardener [La 7, 21:30]: basato sull’omonimo romanzo di John le Carré. la storia narra della morte di una donna, la moglie di un diplomatico che viene assassinata poiché ”troppo curiosa”. Indagava, infatti, su esperimenti farmacologici effettuati nella popolazione povera africana. Dopo l’insolita morte, il marito deciderà di continuare le sue indagini in maniera più approfondita.