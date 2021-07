Stasera in TV: “Dead man walking”

Stasera in tv: dalla commedia di Walter Veltroni a un classico americano con l'interpretazione di Susan Saradon e Sean Penn.

La sera si tinge dei colori dell’arcobaleno nella commedia italiana “C’è tempo” e si riempie di adrenalina a ritmo della canzone del braccio della morte con “Dead man walking”.

C’è tempo [Rai Movie, 21.10]: Stefano Fresi in una commedia ‘on the road’ di Walter Veltroni. Alla morte del padre, un quarantenne osservatore di arcobaleni scopre di avere un fratellastro minorenne e dovrà recarsi a Roma, per ufficializzare la tutela del fratellastro, che è ancora minorenne.

Dead man walking – Condannato a morte [Paramount, 21:10]: è il grido con cui i secondini accompagnano il condannato alla sala dell’esecuzione. Matthew, accusato di stupro e omicidio è condannato a morte e chiede aiuto a Helen, che fungerà da assistente spirituale del condannato e lo aiuterà a cercare la verità.