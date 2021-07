Stasera in TV: in onda “The Help” e “Battiti Live”

L'inizio della settimana è sempre stancante e tante volte si preferisce rimanere a casa la sera per rilassarsi dopo il lavoro: quale migliore idea di un bel film sul divano? Ecco la programmazione TV di questa serata di metà luglio.

The Help [Rai 1, ore 21.25]: Iconico film contro la discriminazione ambientato negli USA degli anni Sessanta. Il personaggio principale è Eugenia Skeeter Phelan, interpretata da Emma Stone, aspirante scrittrice la quale decide di raccontare le angherie e discriminazioni sopportate dalle donne di colore che curano le case della zona. Questo atto rivoluzionario porterà molti a pensare in modo differente la vita, anche grazie al supporto di Hilly, la reginetta dei salotti borghesi.

Battiti Live [Canale 5, ore 21.15]: Consueto appuntamento annuale con la musica nell’estate italiana. Tutti gli artisti più famosi e autori di hit che fanno ballare il mondo intero saranno ospiti dell’evento.

Shooter [Paramount Channel, ore 21.10]: Film d’azione che racconta la storia di un ex tiratore scelto dell’Esercito americano ritiratosi dopo una missione fallita e che ha comportato la morte di civili. L’uomo ritorna al lavoro per evitare un attacco al Presidente ma presto scopre che la nuova missione è solo un tranello e che il vero bersaglio è lui. Dopo essere stato accusato di terrorismo, inizia dunque suo malgrado la caccia all’uomo.

Creature selvagge [Italia 2, ore 21.15]: Commedia di fine anni ’90 con Jamie Lee Curtis che vede un direttore di uno zoo adottare una strategia di marketing particolare: riempire lo zoo di animale feroci per attirare più pubblico possibile. Tuttavia, dei tenaci ambientalisti tenteranno in ogni modo di sventare il suo piano.