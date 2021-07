Stasera in TV: in onda “Elektra” e “La vita promessa”

L'Europeo è finito, è lunedì sera e non sai cosa guardare? Ecco i film e le fiction più interessanti.

La vita promessa [Rai1, ore 21.25]: negli anni ‘2o in Sicilia a capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una donna forte e tenace che fugge dai soprusi di un campiere Vincenzo Spanò, che ha intenzione di rovinarle la vita. Per salvarsi Carmela scappa da Napoli e sposa un italo-americano e cerca di entrare in America.

Elektra [Rai4, ore 21.19]: Elektra è una guerriera, tormentata dal suo passato e dalla sua misteriosa morte. Torna in vita piena di vendetta verso gli assassini della nostra famiglia, diventa una killer spietata, le cose cambiano però quando deve uccidere un 13enne Abby e suo padre.

In questo mondo di ladri [Cine34, ore 21.oo]: una multiproprietà in un residence mai realizzato, viene venduta a tante persone nello stesso periodo. Le cinque persone truffate, Monica, Fabio, Lionello, Walter e Nicola che non si erano mai visti prima, si ritrovano al ristorante per sporgere denuncia.

Halvdan il giovane vichingo [Italia due, ore 21.15]: Havlan è un vichingo diverso da tutti gli altri, zoppica e non ha tanti amici, tranne il fabbro che si è preso cura di lui dopo la partenza del padre. Durante un’ escursione Halvdan incontra la figlia del re del villaggio nemico. I due diventano amici e vivono delle divertenti e commoventi avventure.