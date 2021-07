Dall’uomo incinto alle mani di diverso colore che si stringono: le nuove emoji 2021

Svelata la bozza del nuovo pacchetto di emoji attese già per il 2021: ecco quali dovrebbero presto apparire sugli schermi.

Un uomo incinto, mani dal diverso colore di pelle che si stringono o indicano, una pila scarica ed una faccina “immortalata” mentre fa il saluto militare: queste ed altre nuove emoji dovrebbero presto apparire sugli schermi di ciascun dispositivo.

Nello specifico, la prima bozza del pacchetto è stata illustrata da Emojipedia in vista del World Emoji Day, che verrà celebrato domani. Tuttavia, prima di diventare una realtà, le emoji dovranno essere esaminate e approvate dall’Unicode Consortium: se non incontreranno ostacoli, queste verranno presentate ufficialmente a settembre per approdare su tutte le tastiere tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2022.

Jeremy Burge, responsabile dell’archivio Emojipedia, ha fornito alcune informazioni circa le emoji scelte.

“Quasi tutti le emoji possono avere di default un’opzione di genere neutro – ha dichiarato Burge – con la possibilità di utilizzare una donna o un uomo ove pertinente“.

Di seguito, le altre emoji recentemente presentate.