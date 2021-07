WhatsApp, in arrivo novità per le videochiamate: ecco quale sarà

In arrivo novità riguardanti l'App di messaggistica WhatsApp in riferimento alle videochiamate e alle chiamate di gruppo.

In arrivo importanti novità riguardanti le chiamate di gruppo sulla famosa app di messaggistica WhatsApp. Infatti, WhatsApp ha lanciato le “Joinable Group Videocall“, cioè le videochiamate di gruppo in cui possiamo entrare anche in un secondo momento.

Una novità che sarà molto apprezzata dagli utenti in quanto può capitare di non poter rispondere alla chiamata di gruppo e attraverso questa novità sarà possibile farlo in un secondo momento.

Come funzionano le nuove videochiamata

Innanzitutto bisogna precisare che la possibilità di entrare in chiamata successivamente non è una opzione da abilitare. Infatti, tutte le “group call” (sia video che audio) ora permetteranno di partecipare anche in un secondo momento. Naturalmente la chiamata deve essere ancora in corso quando decidiamo di partecipare.

Nella pratica, se si riceverà una chiamata e verrà ignorata (o persino rifiutata), potrà essere ritrovata nella lista delle chiamate e, se è ancora in corso, ci sarà l’icona della telecamera (per le videochiamate) o della cornetta telefonica (per le chiamate solo audio). Basterà fare tap sull’icona per entrare in chiamata.