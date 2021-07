Coronavirus, in Sicilia 386 nuovi casi ma 0 vittime: il nuovo bollettino

Nuovo bollettino destinato a fornire importanti informazioni sulla circolazione del Coronavirus in Sicilia: oggi si indicano oltre 380 nuovi casi.

Salgono i casi di Coronavirus in Sicilia: secondo l’ultimo bollettino, sono 386 quelli nuovi (ieri 353), a fronte di 9.583 tamponi processati. Il tasso di positività, di conseguenza, sale al 4%.

Tuttavia, non si registra alcun nuovo decesso per Coronavirus rispetto a ieri. I nuovi guariti sono 117.

Per quanto riguarda i ricoveri, il nuovo bollettino registra 4 nuovi pazienti in regime ordinario (ora in tutto 144) e 2 in più in terapia intensiva (attualmente 23 nel complesso).

I dati per provincia

La provincia di Caltanissetta registra più casi in assoluto e, ben presto, Gela dovrebbe diventare zona rossa. Di seguito la suddivisione dei nuovi casi:

Palermo 80;

Caltanissetta 78;

Catania 66;

Agrigento 59;

Siracusa 43;

Trapani 26;

Enna 20;

Ragusa 10;

Messina 4.

E in Italia?

A livello nazionale oggi si registrano 2.898 nuovi casi (contro i i 2.455 delle 24 ore precedenti). Inoltre, l’ultimo bollettino indica 11 nuovi vittime.