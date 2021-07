Avrà 6 lauree a soli 25 anni: la storia di Samuele Cannas

A soli 25 otterrà, con il punteggio massimo, ben sei titoli universitari: la storia di Samuele.

Samuele Cannas, giovane di origini sarde, sarà il primo studente italiano a conquistare a soli 25 anni ben 6 lauree, ottenendo il punteggio massimo e la lode.

Il venticinquenne, studente dell’Università di Pisa oltre che allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, mercoledì scorso è stato proclamato dottore: di fatto, ha ottenuto il titolo in Medicina e Chirurgia. Per lui un 110 e lode, oltre che la “dignità di stampa”.

Adesso un nuovo ambizioso traguardo lo attende: entro i prossimi quattro mesi conseguirà altre quattro lauree. In particolare, si fa riferimento alle lauree in Biotecnologie, Ingegneria biomedica, la magistrale in Biotecnologie molecolari all’Università di Pisa e la licenza magistrale in Scienze mediche della Sant’Anna.

Infine andrà ricordato che Samuele nel 2017 ha intascato una laurea in pianoforte, ottenuta presso il conservatorio Palestrina di Cagliari con il voto di 10/10 summa cum laude.

“Non avrei potuto trovare ambiente più stimolante e arricchente di quello pisano – ha dichiarai lo studente- per portare avanti la mia battaglia contro le patologie chirurgiche del tratto gastrointestinale che rappresentano un problema sociale di proporzioni enormi”.