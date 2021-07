Vacanze covid-free: i paesi in cui è possibile viaggiare

L'estate è finalmente arrivata e dopo i mesi trascorsi in casa viaggiare all'estero e in Italia è un desiderio di molti: ecco quali sono le norme per chi parte dalla Sicilia.

A distanza di un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, ci siamo oramai abituati a diverse restrizioni e regole: un esempio tra tutti, l‘uso quasi costante della mascherina in presenza di persone non conviventi. Tuttavia, nonostante i numerosissimi cambiamenti radicali che abbiamo affrontato a partire dall’anno scorso, alcune attività sospese a causa della pandemia iniziano a diventare quasi delle necessità, anche solo per riassaggiare la “vita normale”. Una tra queste è senza dubbio la possibilità di viaggiare: che sia all’estero o in Italia stesso, il bisogno di evadere dalla propria zona abituale si fa presente in sempre più persone.

Inoltre, l’arrivo dei vaccini e la loro diffusione graduale in tutto il mondo, fanno ben sperare sulla possibilità di spostamenti con meno limitazioni, almeno per un futuro non troppo lontano. Tuttavia, ancora adesso e con lo sviluppo delle nuove varianti, rimane fondamentale viaggiare in sicurezza e solo quando non comporta un rischio elevato, proprio per evitare di ricadere nella condizione che ha colpito il mondo intero nel 2020. Vediamo quindi quali sono al momento le restrizioni per viaggiare in Italia e all’estero, dato che sono previste diverse regole a seconda dei luoghi.

Covid e viaggi: Italia

Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno del territorio italiano, con l’ampliamento della zona bianca all’intero Paese, ogni restrizione rigida è stata sospesa. Infatti, in Italia continua il modello delle regioni a colori inaugurato lo scorso inverno per definire le regole da rispettare all’interno di ogni area territoriale.

In materia di spostamenti e vacanze, non sono al momento previste limitazioni di alcun tipo per viaggiare in Italia, né green pass né altre certificazioni. Tuttavia, potrebbe capitare che qualche compagnia aerea richieda ancora la compilazione di autocertificazioni di mancato contatto con casi Covid e assenza di sintomi. Dunque le uniche regole al momento attive restano l’opportuno distanziamento sociale e uso delle mascherine in determinate condizioni, mentre al momento non è obbligatorio l’uso delle protezioni all’aperto.

Il tutto varrà fino a quando non dovessero essere annunciati dei cambiamenti, o se qualche regione dovesse cambiare colore. Quest’ultima ipotesi non sembrerebbe essere molto lontana: infatti, la stessa Sicilia potrebbe essere a rischio zona gialla nelle prossime settimane, con le conseguenti limitazioni del caso. Rimane quindi fondamentale tenersi aggiornati sull’andamento delle regioni a colori e sulle restrizioni imposte nel caso in cui si programmi di viaggiare in Italia.

Covid e viaggi: Unione Europea

Per quanto riguarda i viaggi in UE, è necessario fare le opportune specificazioni e distinzioni. Infatti, all’interno dell’Unione Europea è possibile incontrare principalmente due casi di restrizioni. Il primo prevede la possibilità di effettuare la mobilità con il possesso del green pass, mentre il secondo è più complesso in quanto prevede limitazioni che variano da paese a paese.

Green pass europeo

Nella maggior parte dei casi, per viaggiare in stati UE sarà necessario esibire il green pass, anche se rimane fondamentale informarsi su ulteriori restrizioni applicate dal paese di destinazione. Inoltre, è opportuno verificare non solo le regole a livello nazionale, ma anche le eventuali restrizioni locali che potrebbero essere in atto nella meta del viaggio.

A rientrare in questa casistica sono ben 26 paesi nell’area geografica Europea, di cui 20 sono membri dell’UE e altri sei sono paesi che hanno aderito all’accordo previsto dall’Unione Europea di accesso con green pass. Questi ultimi sono Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Andorra e Principato di Monaco.

Casi eccezionali

I restanti 7 paesi membri dell’UE che non fanno parte del caso precedentemente citato sono dei casi particolari. Infatti, per viaggiare in questi paesi non è sufficiente il possesso del green pass e bisogna controllare quali restrizioni e requisiti sono richiesti per l’accesso nel loro territorio.

Si tratta di Cipro, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Romania, Svezia e Ungheria ed è importante specificare che, dato le diverse regole imposte in queste aree d’Europa, anche il rientro in Italia potrebbe prevedere delle limitazioni come tamponi o quarantene per poter tornare alla circolazione in Paese.

Covid e viaggi: extra-UE

Per quanto riguarda i viaggi extra-UE, la situazione si complica, anche perché bisogna considerare la necessità di ottenere il visto. Infatti, nella maggior parte dei casi e nei maggiori paesi extra-UE, i visti turistici non vengono concessi ed è praticamente impossibile accedere in queste zone, se non per lavoro o comprovati motivi di necessità e solide basi per affermarli.

Ecco la lista dei paesi dove non è possibile o è comunque molto difficile accedere per motivi turistici:

Cina

Giappone

Stati Uniti

Canada

Russia

India

Australia

Nuova Zelanda

Resta comunque fondamentale ricordare che in molti di questi paesi, è lo stesso governo Italiano a sconsigliare lo spostamento. Infatti, molto spesso, si tratta di zone ad alto rischio per le quali sono imposte dure restrizioni, quarantene e tamponi non solo all’arrivo nel paese di destinazione, ma anche al momento del rientro in Italia, rendendo la procedura di viaggio totalmente più difficoltosa.

Unica eccezione, il Brasile, che nonostante l’elevato numero di contagi e le forti difficoltà provate dal Paese a causa della pandemia, permette l’accesso con un solo test negativo e senza quarantena, nonostante essa sia prevista al rientro in Italia, oltre agli opportuni test negativi. Rimane in ogni caso fondamentale verificare eventuali requisiti di accesso e restrizioni attivi nei singoli paesi in modo da evitare ogni brutta sorpresa al momento dell’avvio della vacanza tanto sofferta e agognata.