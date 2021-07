Coronavirus Sicilia, aumentano i nuovi casi: +36% in una settimana

Aumento significativo di nuovi casi in Sicilia: è quanto indicato anche dall’ufficio statistica del Comune di Palermo.

Sono aumentati i casi e i ricoveri da Covid-19 in Sicilia: è quanto emerge dall’ultimo report reso pubblico dal Dipartimento della Protezione Civile e relativo all’ultima settimana.

“La settimana appena conclusa – ha sottolineato Girolamo D’Anneo dell’ufficio statistica del comune di Palermo – ha fatto registrare un preoccupante incremento dei nuovi positivi e degli ingressi in terapia intensiva“. Tuttavia, sono diminuiti ricoverati e vittime.

I dati

Nel periodo preso in considerazione, nell’Isola sono stati registrati 813 nuovi positivi: è il 36% in più rispetto settimana scorsa. Aumenta anche il rapporto fra i tamponi effettuati e quelli positivi che ha raggiunto il 1,5%. Il numero totale dei positivi sale così a 3.650 persone.

Inoltre i ricoverati ammontano 146. Di questi ultimi, 17 occupano i posti in terapia intensiva (9 nuovi ingressi nell’ultima settimana).

Sono 3.504 le persone attualmente in isolamento ma aumenta di 1.008 il numero di guariti. Sono 11, infine, le persone che in questa settimana in Sicilia hanno perso la vita causa Covid-19.