Lampedusa: si accederà alla Spiaggia dei Conigli solo su prenotazione

La famosissima riserva naturale, pone dei limiti per tutelare una costa con delle criticità.

Da giorno 15 luglio l’accesso alla Spiaggia dei Conigli, verrà effettuato solo su prenotazione gratuita e in numero limitato. Questo servizio è stato portato avanti dalla Riserva Naturale “Isola di Lampedusa” che è gestita da Legambiente Sicilia, è stato deciso di intraprendere questa strada per tutelare l’ambiente costiero e per garantire una visita più adeguata, sicura e sostenibile.

La scelta è stata necessaria dopo alcune ordinanze emanate dalle varie autorità, è stato vietato l’accesso in diverse zone della spiaggia, per delle criticità idrogeologiche, inoltre è presente una riduzione dell’ampiezza dell’arenile.

Un numero più basso di visitatori darà la possibilità ai turisti di vivere una bellissima esperienza e con maggiore tutela dei luoghi, in Sicilia ciò è successo nella Riserva Naturale di Vendicari.

Il Sistema di prenotazione online è attivo, per prenotarsi bisogna collegarsi alla pagina web www.prenotazionespiaggiaconigli.it. Gli accessi saranno disponibili in due fasce orarie 8.30-13.30 e 14.30-19.30, il numero massimo di presenti è 300 a turno. La prenotazione non è necessaria per i minori di 6 anni e per i residenti del comune di Linosa e Lampedusa.