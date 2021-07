Coronavirus, 15 ragazze siciliane rientrano dalla Spagna: tutte positive

Ben 15 ragazze siciliane, di ritorno da una vacanza in Spagna, sono risultate positive al Coronavirus. Per loro è stato disposto l'isolamento domiciliare.

Avevano deciso di festeggiare la fine dell’anno scolastico con una vacanza in Spagna. Al rientro in Italia, tuttavia, 15 ragazze originarie di Rosolini (nel Siracusano) sono risultate tutte positive al Coronavirus.

Secondo le ultime indiscrezioni, le giovani prima di partire erano state vaccinate e, per tale ragione, possedevano il Green Pass.

Dopo il risultato dei tamponi effettuati al rientro, per le giovani siciliane è scattato l’isolamento domiciliare.

I tamponi in questione, inoltre, sono stati inviati al laboratorio del Policlinico universitario di Catania per essere analizzati: solo così sarà possibile capire se le ragazze abbiano contratto una delle varianti del Covid-19, come la variante Delta.