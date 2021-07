ULTIM’ORA – Italia-Inghilterra: telecronista Rai positivo al Covid

Italia-Inghilterra: il telecronista Rai Alberto Rimedio è risultato positivo al Covid. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono ore di tensione per la Rai: arriva in questi minuti la notizia della positività al Coronavirus di uno dei suoi telecronisti più noti: Alberto Rimedio, voce degli azzurri da sette anni, dovrà essere sostituito per la finale tra l’Italia e l’Inghilterra. Il telecronista non è l’unico ad essere stato colpito dal temibile virus: sono in tutto tre i giornalisti contagiati.

Come conseguenza, Rimedio e gli altri due giornalisti dovranno quasi certamente dire addio alla tanto attesa finale. Non si sa, ancora, chi andrà a sostituire il telecronista: le ipotesi più quotate sono Luca De Capitani, che commenta l’Under 21 e di recente ha seguito Inghilterra – Danimarca, oppure uno dei più esperti telecronisti Rai, Stefano Bizzotto.

Nel frattempo, è iniziata l’immediata sanificazione del centro tecnico di Coverciano, mentre ulteriori controlli andranno fatti sullo staff Rai che segue la Nazionale agli Europei. Nessun problema per quanto riguarda gli Azzurri: la squadra, assieme a Roberto Mancini e il resto dello staff, si isola già da diverso tempo.