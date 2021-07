Luna piena del Cervo e Perseidi: naso all’insù per gli spettacoli di luglio

l mese di Luglio darà spettacolo nel cielo estivo: pianeti, stelle, congiunzioni e sciami meteorici in arrivo

Un vastissimo spettacolo astronomico è atteso per il mese estivo di luglio: sono diversi gli eventi da non perdere in tema di stelle, pianeti e congiunzioni.

Partendo dalle congiunzioni, proprio dalla mattinata di oggi 8 luglio si avrà quella tra Mercurio e la Luna. Il 12 luglio la Terra si ritroverà in congiunzione con Venere e Marte. Gli stessi Venere e Marte saranno poi protagonisti di un’altra bellissima congiunzione il 13 luglio. E ancora, attese congiunzioni Luna-Saturno e Luna-Giove nei giorni 24 e 25 luglio.

Riguardo i pianeti, invece, al centro della scena astronomica di questo mese sarà Venere: tramonterà intorno a un’ora e mezza dopo il Sole, nell’arco temporale che va dalla luce del crepuscolo fino al buio.

Da non perdere la luna Nuova del 10 luglio, il primo quarto di luna il 17 luglio e il 24 luglio la Luna piena del Cervo detta anche Luna dei Temporali.

Tra i più importanti sciami meteorici, vi saranno le Pegasidi, uno sciame di medio bassa intensità, il cui picco cadrà attorno al 10 luglio.

Verso il 20 luglio toccherà alle Sigma Capricornidi: poche meteore previste, ma relativamente luminose. Un altro sciame con origine nella costellazione del Capricorno saranno le Alpha Capricornidi, il cui picco è previsto verso il 30 luglio. A fine mese sarà, poi, il turno delle Sud Delta Aquaridi, il cui picco avverrà tra il 28 e il 30 luglio.

Inoltre le Perseidi sono in avvicinamento. Lo sciame meteorico più famoso del cielo sarà attivo a partire dalle notti attorno al 17 luglio, sebbene il picco sia ancora lontano.