Nasce una nuova parola in onore di Franco Battiato: ecco cosa significa

Treccani inserisce nel registro dei Neologismi una nuova parola legata a Franco Battiato: si tratta di "Battiatesco" e ha un significato molto particolare.

Il maestro Franco Battiato, scomparso di recente, ha lasciato il segno nel mondo musicale con la sua straordinaria attività ma non solo. Anche la lingua italiana presenta oggi un neologismo, nuovo termine, che lo ricorda. Ad annunciarlo è la Treccani che ha ufficialmente inserito nel proprio registro dei neologismi una parola in onore di Franco Battiato.

Il termine è “Battiatesco” ed è stato utilizzato ancora più frequenza nell’ultimo periodo, proprio dopo la sua morte. Eppure il suo uso è stato attestato negli ultimi quarant’anni, come dimostrato dalla nota Enciclopedia.

“Già da molti anni Franco Battiato aveva meritato di “diventare un aggettivo” – spiega Treccani – , come diceva Fellini. Poco meno di due mesi fa, alcuni tra i molti articoli usciti per commemorare il Maestro e celebrare la sua opera sono tornati a usare “battiatesco” per riferirsi al suo stile multiforme eppure inconfondibile, e abbiamo registrato il termine nella sezione Neologismi del nostro sito”.

“Capita di usare “battiatesco” a chi parla direttamente delle opere di Battiato, ma anche a chi vuole individuare in altri uno stile simile al suo: ricco di suggestioni geografiche, a tratti oniriche, con una lingua ricercata in grado di recuperare termini esotici o tecnici derivanti da più discipline”.